Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Unerlaubte Einreise im Eurocity - Bundespolizei nimmt Philippiner in Gewahrsam

Görlitz, Niesky (ots)

Am Samstag, dem 3. Januar, gegen 12:35 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf den Einreisezug der neuen Eurocity-Linie aus Polen. Dabei wies sich ein philippinischer Staatsangehöriger mit einem gültigen Reisepass aus. Sein zusätzlich vorgelegter polnischer Aufenthaltstitel war jedoch bereits am Vortag abgelaufen und damit ungültig.

Auf Nachfrage gab der Mann an, nach Polen reisen zu wollen. Da dies nach seiner bereits erfolgten Einreise nach Deutschland ersichtlich nicht zutraf, wurde er in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht. Eine anschließende Überprüfung bei den polnischen Behörden ergab, dass der Philippiner zwar eine Verlängerung seines legalen Aufenthaltes in Polen beantragt hatte, jedoch nicht auf die Entscheidung warten wollte.

Nach Einleitung eines Strafverfahrens wegen unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthalts wurde gegen den Mann eine Einreiseverweigerung ausgesprochen. Noch am selben Tag erfolgte seine Zurückweisung nach Polen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell