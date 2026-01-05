Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: 25 Fahndungserfolge - In Grenzkontrolle Gesuchte aus 8 Nationen festgestellt

Bild-Infos

Download

Görlitz, BAB4, Hof (ots)

Im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf haben Beamte der Bundespolizei am vergangenen Wochenende im Rahmen der vorübergehend wieder eingeführten Grenzkontrollen insgesamt 25 Personen aus 8 Nationen festgestellt, nach denen polizeilich gesucht wurde.

Bei der Mehrzahl der Fälle handelte es sich um Maßnahmen zur Feststellung der aktuellen Anschrift, da die betreffenden Personen für die jeweils zuständigen Staatsanwaltschaften nicht mehr erreichbar waren.

Ein besonderer Fall ereignete sich am Sonntag, dem 4. Januar, gegen 9:05 Uhr auf der BAB 4 bei Ludwigsdorf: Hier kontrollierten die Beamten einen polnischen Staatsangehörigen, der von der Staatsanwaltschaft Hof wegen der Nichtzahlung einer rechtskräftig verhängten Geldstrafe gesucht wurde. Die Strafe war wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verhängt worden. Da der Mann selbst nicht über ausreichende finanzielle Mittel verfügte, beglich sein Arbeitgeber die vierstellige Geldstrafe noch vor Ort. Im Anschluss konnte der nun nicht mehr gesuchte Arbeitnehmer seine Weiterreise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell