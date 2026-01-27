Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zigarettenautomat aufgebrochen und Zeugen nach Unfall bei Überholvorgang gesucht

Heilbronn (ots)

Fahrenbach: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht Zu Wochenbeginn brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Fahrenbach auf. Zwischen Montag, 17:15 Uhr, und Dienstag, 5:30 Uhr, machten sich vermutlich mehrere Täter mit brachialer Gewalt an dem Automaten im Ostring zu schaffen, öffneten ihn gewaltsam und entwendeten Zigaretten und Münzgeld. Die Höhe des verursachten Sachschadens sowie des Diebstahlschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Seckach: Unfall bei Überholvorgang - Zeugen gesucht Nach einem Unfall bei Seckach am vergangenen Donnerstag sucht die Polizei Zeugen des Geschehens, um den Unfallhergang klären zu können. Kurz vor 7 Uhr war eine 24-Jährige mit ihrem Seat auf der Landesstraße 519 von Bödigheim in Richtung Seckach unterwegs. Auf einer langen Geraden begann die Seat-Fahrerin die beiden vor ihre fahrenden Pkw sowie einen Lkw zu überholen. Nachdem sie mit ihrem Auto ausscherte und den Überholvorgang begann, soll der direkt vor ihr fahrende 52-Jährige mit seinem Opel ebenfalls zum Überholen angesetzt und mit seinem Fahrzeug den Seat touchiert haben. Laut dem Opel-Fahrer habe dieser sein Fahrzeug nicht nach links bewegt und die Seat-Fahrerin sei beim Überholen mit ihrem Pkw am Außenspiegel des Opels hängengeblieben. Die Polizei Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Unfalls. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell