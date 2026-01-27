Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfälle, Straßensperrung wegen umgestürzter Bäume

Main-Tauber-Kreis (ots)

L2310/Freudenberg: Unfall mit verletzter Person

Am Montagmorgen kam es in Freudenberg auf der Landesstraße 2310 (L2310) zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 29-Jähriger befuhr mit seinem Citroen die L 2310 von Freudenberg in Richtung Miltenberg. Kurz nach dem Ortsausgang Freudenberg verlor der Fahrer, mutmaßlich aufgrund nicht an die Straßenverhältnisse angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen Wagen. Er geriet mit der rechten Fahrzeugseite in den aufgehäuften Schnee am Fahrbahnrand und rutschte in der Folge auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende Peugeot-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte nahezu ungebremst in die linke Fahrzeugseite des Citroen. Die 32-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Citroen-Fahrer verletzte sich schwer. Beide Unfallbeteiligte wurden in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit.

K2879/Boxtal/Wessental: Umgestürzte Bäume blockieren Straße - Lebensgefahr

Nachdem am Montag zwischen Boxtal und Wessental mehrere Bäume auf die Kreisstraße 2879 (K2879) / Landesstraße 575 (L575) gestürzt waren, musste die Straße unverzüglich in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Weitere Bäume drohen auf die Fahrbahn zu stürzen. Die Sperrung wird daher aufrechterhalten. Auch die Kreisstraße 2831 (K2831) zwischen Boxtal und Rauenberg bleibt deshalb bis auf Weiteres in beide Richtungen gesperrt. Zu einem Sach- oder Personenschaden kam es bislang nicht.

Wertheim: Lkw-Anhänger mittels Autokran geborgen

Weil ein Gespann am Montagmorgen in Wertheim von der Fahrbahn abkam kam es zu einer Vollsperrung. Ein 51-Jähriger befuhr mit seinem Lkw mitsamt Anhänger die Kreisstraße 2824 in Richtung Tauberbischofsheim. Einige hundert Meter nach der Einmündung Dietenhaner Straße geriet der Fahrer mit seinem Gespann, aufgrund schneebedeckter Fahrbahn, auf den Seitenstreifen. In der Folge rutschte der Anhänger des Lkw in den Graben seitlich der Fahrbahn. Für die Bergung des Anhängers wurde ein Autokran benötigt. Die K2824 musste in diesem Zuge zwischen der Einmündung Dietenhaner Straße und der Kreuzung Kembach / Höhefeld etwa für eine Stunde voll gesperrt werden.

