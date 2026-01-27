POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Auto beschädigt, Einbrüche in Kindergarten, Zahnarztpraxis, Wäschegeschäft und Wohnung sowie Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Polizeipräsidium Heilbronn

Stadt- und Landkreis Heilbronn: Auto beschädigt, Einbrüche in Kindergarten, Zahnarztpraxis, Wäschegeschäft und Wohnung sowie Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Scheibe von Fahrzeug eingeschlagen und Wertgegenstände entwendet

Eine unbekannte Person schlug am Freitagnachmittag in der Heilbronner Innenstadt die Scheibe eines Mercedes ein und entwendete Wertgegenstände daraus. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug gegen 16 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in der Zehentgasse an der Einmündung zur Lammgasse geparkt. Als er zwei Stunden später wieder zu seinem Wagen kam, bemerkte er, dass die hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen worden war und eine Tasche von der Rückbank gestohlen worden war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Heilbronn-Böckingen: Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht

Ein Kindergarten in der Böckinger Grünewaldstraße wurde am Wochenende Ziel von Einbrechern. Der oder die Unbekannten öffneten zwischen 17 Uhr am Freitagnachmittag und 7 Uhr am Montagmorgen gewaltsam eine Terassentür und ein Fenster des Gebäudes. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten neben Bargeld zwei Gutscheinkarten. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen rund um den Kindergarten in der Grünewaldstraße machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Böckingen zu melden.

Heilbronn-Böckingen: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Zahnarztpraxis

Nach dem Einbruch in eine Zahnarztpraxis in Heilbronn-Böckingen sucht die Polizei nach Zeugen. Ein Unbekannter hatte in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam ein Fenster der Praxis in der Krumme Straße geöffnet und Bargeld aus den Räumlichkeiten gestohlen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Böckingen unter der Telefonnummer 07131 74770 entgegen.

Heilbronn: Einbruch in Wäsche-Geschäft

Das Polizeirevier Heilbronn sucht Zeugen, die Hinweise darauf geben können, wer am Wochenende in einen Laden für Damenwäsche in der Fleiner Straße einbrach. Zwischen 20 Uhr am Samstagabend und 9:30 Uhr am Montagmorgen verschafften sich Unbekannte über das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses Zugang zu den Räumlichkeiten des Ladens. Die Einbrecher stahlen Unterwäsche und Bargeld, bevor sie unerkannt flüchteten. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Wüstenrot: Audi von Pick-Up beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

Am Samstagabend wurde auf dem Parkplatz eines Hotels in Wüstenrot ein Audi von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ein Zeuge konnte beobachten, wie ein orangefarbener Dodge Ram zwischen 18 Uhr und 18:30 mit dem auf dem Parkplatz in der Kretschmerstraße stehenden A4 kollidierte. Dabei entstanden am Audi Schäden in Höhe von rund 1.000 Euro. Da der Fahrer den Unfall aber weder beim Hotelpersonal, noch dem Besitzer oder der Polizei meldete, werden nun weitere Zeugen gesucht, die den Unfall ebenfalls beobachten konnten oder Hinweise auf den orangefarbenen Pick-Up-Truck geben können. Das Polizeirevier Weinsberg nimmt die Hinweise unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Wüstenrot: Einbrecher mit großem Hunger? Polizei sucht Zeugen

Unbekannten brachen am Sonntag in die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Wüstenrot ein. Der oder die Einbrecher verschafften sich zwischen 11 Uhr und 16 Uhr über eine unverschlossene Haustür Zugang zu dem Gebäude in der Löwensteiner Straße. Im Anschluss begaben sich die Unbekannten ins Dachgeschoss und brachen die Tür der dortigen Wohnung auf, um ins Innere zu gelangen. Die Unbekannten entwendeten weder Geld noch sonstige Wertgegenstände, stahlen allerdings Schokolade, Toastbrot und 20 Eier aus dem Kühlschrank der Bewohner. Die Schäden an der Eingangstür können derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

