POL-MFR: (1172) Festnahme nach Körperverletzung und Diebstahl am Hauptbahnhof

Am späten Freitagabend (12.12.2025) nahm die Polizei in der Nürnberger Südstadt zwei 23-jährige Männer fest. Die beiden Männer werden verdächtigt, zuvor im Umfeld des Hauptbahnhofs zwei andere Männer attackiert und einen der beiden bestohlen zu haben.

Zwei 17-jährige Jugendliche hatten sich gegen 22:45 Uhr auf dem Celtisplatz aufgehalten. Ein 23-jähriger Syrer soll einen der 17-Jährigen unvermittelt attackiert und diesen mit einer tragbaren Musikbox geschlagen haben. Als sich die beiden Jugendlichen daraufhin in den Bahnhof flüchteten, nahm der 23-Jährige eine Jacke an sich, die einer der 17-Jährigen zurückgelassen hatte.

In Zusammenarbeit mit der Bundespolizeiinspektion Nürnberg gelang es, den Tatverdächtigen per Videoüberwachung zu lokalisieren. Beamte des Unterstützungskommandos Mittelfranken konnten kurz darauf zwei Männer im Umfeld des Hauptbahnhofs stellen. Der 23-jährige Syrer trug die entwendete Jacke des 17-Jährigen unter seiner eigenen Jacke. Bei dem Begleiter des Tatverdächtigen, einem ebenfalls 23-jährigen Marokkaner, fanden die Beamten während der Kontrolle ein Fläschchen Vape Liquid, das aus der gestohlenen Jacke stammte.

Die Beamten stellten die gestohlenen Gegenstände sicher und leiteten gegen den Syrer ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die bei der Tat verwendete Musikbox beschlagnahmten die Polizisten. Gemeinsam mit seinem marokkanischen Begleiter muss sich der Mann außerdem wegen Diebstahls verantworten. Da sich die beiden Tatverdächtigen auch während der polizeilichen Maßnahmen aggressiv verhielten, wurden sich in Polizeigewahrsam genommen.

