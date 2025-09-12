PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Die am Donnerstag, 11.09.2025 ausgestrahlte Fahndung nach dem 69-jährigen Mann aus Oberursel/Ts. kann zurückgenommen werden. Die Person ist wohlbehalten zurückgekehrt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell