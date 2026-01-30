PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Raubüberfall

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 29.01.2026, meldete ein 56- jähriger Angestellter eines Wettbüros in der Blauenstraße, dass er nach dem Abschließen der Tür gegen 23:40 Uhr von einem unbekannten Täter beraubt worden sei. Der Täter soll elektronische Geräte und Bargeld im vierstelligen Bereich erlangt haben und im Anschluss unerkannt geflüchtet sein. Er soll eine dunkle Jacke mit hellen Applikationen am linken Oberarm getragen haben. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die in der Blauenstraße oder der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Autos wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und Verdächtiges der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel.07621 176 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

