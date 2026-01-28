POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 6. Kalenderwoche

Konz (ots) - Am Dienstag, 20. Januar, zwischen 20 Uhr und 21:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Konz in der Straße Oberhalb der Langheck. Die Täter durchsuchten das gesamte Haus und entwendeten aus dem Keller einen Tresor samt Inhalt. Die Täter nutzten zum Abtransport des Tresors vermutlich einen hellen Van (wahrscheinlich weiß). Wer ...

