Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 6. Kalenderwoche

Trier (ots)

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 6. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 2. Februar:

L46, Zemmer; B51, Trier; A1, Dorf; Wittlich-Bombogen

Dienstag, 3. Februar:

A60, Prüm; B257, Niederstedem; B41, Idar-Oberstein; B418, Edingen

Mittwoch, 4. Februar:

B50, Longkamp; L55, Wittlich-Bombogen; B53, Ehrang; B50, Altrich; B51, Schönfeld

Donnerstag, 5. Februar:

B51, Konz; A64, Pallien; B407, Hermeskeil; B41, Weierbach; A602, Ruwer-Paulin

Freitag, 6.Februar:

A602, Longuich; B50, Altrich; B51, Stadtkyll

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

