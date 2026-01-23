PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch Oberhalb der Langheck

Konz (ots)

Am Dienstag, 20. Januar, zwischen 20 Uhr und 21:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Konz in der Straße Oberhalb der Langheck. Die Täter durchsuchten das gesamte Haus und entwendeten aus dem Keller einen Tresor samt Inhalt. Die Täter nutzten zum Abtransport des Tresors vermutlich einen hellen Van (wahrscheinlich weiß).

Wer hat in diesem Zusammenhang etwas beobachtet? Wer hat in der Nähe ein verdächtiges Fahrzeug gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 14:00

    POL-PPTR: Schüler sprüht Pfefferspray in Realschule

    Thalfang (ots) - Am heutigen Donnerstag, 22. Januar, gegen 13 Uhr, meldete die Direktorin der Erbeskopf-Realschule plus in Thalfang, dass in verschiedenen Klassenräumen Pfefferspray versprüht wurde. Mehrere Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte klagen über akute Atemwegsreizungen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich bei dem Verantwortlichem um einen 13-jährigen Schüler der Realschule handeln. ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 08:38

    POL-PPTR: 79-Jähriger aus Fließem in Frankreich aufgefunden

    Fließem (ots) - Der seit dem 20. Januar vermisste 79-jährige Schnarrbach aus Fließem konnte heute, am 22. Januar, in den frühen Morgenstunden in der französischen Ortschaft Dunquerke aufgefunden werden. Ihm geht es den Umständen entsprechend gut, wurde jedoch vorsorglich in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die Angehörigen des Herrn Schnarrbach haben sich bereits in der Nacht auf den Weg begeben, um in wieder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren