Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch Oberhalb der Langheck

Konz (ots)

Am Dienstag, 20. Januar, zwischen 20 Uhr und 21:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Konz in der Straße Oberhalb der Langheck. Die Täter durchsuchten das gesamte Haus und entwendeten aus dem Keller einen Tresor samt Inhalt. Die Täter nutzten zum Abtransport des Tresors vermutlich einen hellen Van (wahrscheinlich weiß).

Wer hat in diesem Zusammenhang etwas beobachtet? Wer hat in der Nähe ein verdächtiges Fahrzeug gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 entgegen.

