Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 79-Jähriger aus Fließem in Frankreich aufgefunden

Fließem (ots)

Der seit dem 20. Januar vermisste 79-jährige Schnarrbach aus Fließem konnte heute, am 22. Januar, in den frühen Morgenstunden in der französischen Ortschaft Dunquerke aufgefunden werden. Ihm geht es den Umständen entsprechend gut, wurde jedoch vorsorglich in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die Angehörigen des Herrn Schnarrbach haben sich bereits in der Nacht auf den Weg begeben, um in wieder nach Hause zu bringen.

Unsere Ursprungsmeldung vom 21. Januar haben wir aufgrund der Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung gelöscht. Die Medien werden gebeten, etwaige Veröffentlichungen, insbesondere Fotos und persönliche Informationen, ebenfalls zu löschen.

