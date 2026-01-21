PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 5. Kalenderwoche

Trier (ots)

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 5. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 26. Januar:

B41, Niederbrombach; L13, Karlshausen; A1, Dorf; A60, Prüm; Wittlich

Dienstag, 27. Januar:

Wittlich-Bombogen; B51, Trier; B50, Zeltingen-Rachtig; B51, Welschbillig; K134, Konz; A64, Pfalzel

Mittwoch, 28. Januar:

B51, Bitburg; B41; B51, Oberstedem; B50, Longkamp

Donnerstag, 29. Januar:

B51, Newel; B49, Wasserbilligerbrück; A1, Mehring; L151, Longuich; L28, Neunkirchen

Freitag, 30. Januar:

B265, Roth bei Prüm; L48, Thörnich; L55, Dorf; B53, Mehring; L141, Sehlem

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40024
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

