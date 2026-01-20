PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in KiTa St. Martinus

Trier (ots)

Am Montag, 19. Januar, gegen 7 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Gebäude der KiTa St. Martinus in Trier. Der Täter brach eine Tür und mehrere Schränke auf und entwendete einen Würfeltresor mit Bargeld.

Wer hat in diesem Zusammenhang etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

