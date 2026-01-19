PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Kindertagesstätte

Wincheringen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 15. auf 16. Januar, zwischen 18:30 Uhr und 7:20 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Kindertagesstätte am Europaplatz in Wincheringen ein. Die Täter brachen mehrere Türen auf und entwendeten verschiedene Sorten Fleisch aus dem Gefrierschrank. Der Gesamtschaden, inklusive Sachschaden, liegt im vierstelligen Bereich.

Zeugen, die verdächtige Personen und Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen: 0651 983-43390.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

