POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 4. Kalenderwoche

Lampaden (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach am Donnerstag, den 8. Januar, in der kurzen Zeit von nur einer Stunde, zwischen 18 und 19:10 Uhr in ein Haus in der Straße "Auf der Träf" in Lampaden ein. Er verschaffte sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Haus und durchsuchte die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendetet, jedoch entstand ein Schaden einer niedrigen ...

mehr