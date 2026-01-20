Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch bei EDEKA

Trier (ots)

Zwischen Samstag, 17. Januar, 20:30 Uhr, und Montag, 19. Januar, 6:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch ein Fenster Zugang zum EDEKA in der Schöndorfer Straße in Trier. Der oder die Täter entwendeten Zigaretten und flüchteten unerkannt.

Wer hat in diesem Zusammenhang etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 entgegen.

