Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Vermisste 86-Jährige angetroffen

Trier (ots)

Die 86-jährige Frau, die seit Sonntag, 18. Januar, aus Trier vermisst wurde, konnte am heutigen Mittwochvormittag durch Polizeikräfte angetroffen werden.

Unsere Ursprungsmeldung vom 19. Januar haben wir aufgrund der Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung gelöscht. Die Medien werden gebeten, etwaige Veröffentlichungen, insbesondere Fotos und persönliche Informationen, ebenfalls zu löschen.

