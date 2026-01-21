PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPTR: Diebstahl aus Auto

Trier (ots)

Zwischen Montag, 19. Januar, 15 Uhr, und Dienstag, 20. Januar, 9:30 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einem grauen Ford Puma in der Max-Brandts-Straße. Er entwendete Elektrogeräte und flüchtete unerkannt.

Wer hat in diesem Zusammenhang etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

