POL-PPTR: Diebstahl aus Auto
Trier (ots)
Zwischen Montag, 19. Januar, 15 Uhr, und Dienstag, 20. Januar, 9:30 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einem grauen Ford Puma in der Max-Brandts-Straße. Er entwendete Elektrogeräte und flüchtete unerkannt.
Wer hat in diesem Zusammenhang etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 entgegen.
