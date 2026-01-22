PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Schüler sprüht Pfefferspray in Realschule

Thalfang (ots)

Am heutigen Donnerstag, 22. Januar, gegen 13 Uhr, meldete die Direktorin der Erbeskopf-Realschule plus in Thalfang, dass in verschiedenen Klassenräumen Pfefferspray versprüht wurde. Mehrere Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte klagen über akute Atemwegsreizungen.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich bei dem Verantwortlichem um einen 13-jährigen Schüler der Realschule handeln.

Anlaufstelle für Eltern: Verkehrsübungsfläche / Haltestelle der Schulbusse (im Bereich der Schule)

Einsatz- und Rettungskräfte verschiedener Organisationen befinden sich vor Ort im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Aktuelle Meldungen und Einblicke in den Polizeialltag finden Sie auch
auf unserem WhatsApp-Kanal "Polizeipräsidium Trier."
Link zum Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaJvj81HbFV3FXSIZo3t

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

  • 22.01.2026 – 08:38

    POL-PPTR: 79-Jähriger aus Fließem in Frankreich aufgefunden

    Fließem (ots) - Der seit dem 20. Januar vermisste 79-jährige Schnarrbach aus Fließem konnte heute, am 22. Januar, in den frühen Morgenstunden in der französischen Ortschaft Dunquerke aufgefunden werden. Ihm geht es den Umständen entsprechend gut, wurde jedoch vorsorglich in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die Angehörigen des Herrn Schnarrbach haben sich bereits in der Nacht auf den Weg begeben, um in wieder ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 16:50

    POL-PPTR: 79-Jähriger aus Fließem vermisst

    Fließem (ots) - Der 79-jährige Nikolaus Paul Schnarrbach aus Fließem wird seit gestern, 16 Uhr, vermisst. Zu diesem Zeitpunkt soll er sein Haus verlassen und mit seinem Auto davongefahren sein. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er dann nach Luxemburg und tankte dort sein Auto und einen zusätzlichen Kanister voll. Bei dem Auto handelt es sich um einen blauen Dacia Sandero mit dem Kennzeichen BIT-KS 22. Zuletzt wurde er ...

    mehr
