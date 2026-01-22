POL-PPTR: Schüler sprüht Pfefferspray in Realschule
Thalfang (ots)
Am heutigen Donnerstag, 22. Januar, gegen 13 Uhr, meldete die Direktorin der Erbeskopf-Realschule plus in Thalfang, dass in verschiedenen Klassenräumen Pfefferspray versprüht wurde. Mehrere Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte klagen über akute Atemwegsreizungen.
Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich bei dem Verantwortlichem um einen 13-jährigen Schüler der Realschule handeln.
Anlaufstelle für Eltern: Verkehrsübungsfläche / Haltestelle der Schulbusse (im Bereich der Schule)
Einsatz- und Rettungskräfte verschiedener Organisationen befinden sich vor Ort im Einsatz.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
Aktuelle Meldungen und Einblicke in den Polizeialltag finden Sie auch
auf unserem WhatsApp-Kanal "Polizeipräsidium Trier."
Link zum Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaJvj81HbFV3FXSIZo3t
Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell