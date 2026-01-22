Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Schüler sprüht Pfefferspray in Realschule

Thalfang (ots)

Am heutigen Donnerstag, 22. Januar, gegen 13 Uhr, meldete die Direktorin der Erbeskopf-Realschule plus in Thalfang, dass in verschiedenen Klassenräumen Pfefferspray versprüht wurde. Mehrere Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte klagen über akute Atemwegsreizungen.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich bei dem Verantwortlichem um einen 13-jährigen Schüler der Realschule handeln.

Anlaufstelle für Eltern: Verkehrsübungsfläche / Haltestelle der Schulbusse (im Bereich der Schule)

Einsatz- und Rettungskräfte verschiedener Organisationen befinden sich vor Ort im Einsatz.

