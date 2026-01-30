Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinsame PM der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg | Münstertal: 21-Jähriger leblos aufgefunden - Hier: Dringend Tatverdächtiger festgenommen

Am Freitag, den 30.01.2026, gegen 15.15 Uhr konnte ein 22-jähriger Mann durch Polizeikräfte in Eichstetten widerstandslos festgenommen werden.

Der türkische Staatsangehörige steht in dringendem Tatverdacht, am 28.01.2026 in einer Asylunterkunft in Münstertal seinen 21-jährigen Mitbewohner getötet zu haben. Der Festnahme gingen intensive Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei voraus, die letztlich im Rahmen einer Sonderkommission die Ergreifung des dringend Tatverdächtigen ermöglichten.

Der Beschuldigte ist in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Er wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg dem Haftrichter beim Amtsgericht Freiburg vorgeführt.

Die Ermittlungen zu den Tathintergründen dauern an. Zum jetzigen Zeitpunkt werden über die bekannten Informationen hinaus keine weiteren Auskünfte erteilt, um den Schutz des Verfahrens weiterhin zu gewährleisten. Die Polizei wird nachberichten, sobald dies möglich ist.

Bis zur rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

