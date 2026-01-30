Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau/ Feldberg: Unfall im Begegnungsverkehr - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Freitag, 30.01.2026, kam es gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Opel. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Opel die B317 von Feldberg-Ort talwärts in Richtung Todtnau- Fahl und kam in eine Rechtskurve aus noch unbekannten Gründen in den Gegenverkehr, wodurch es zur Frontalkollision mit einem LKW kam. Durch den Unfall wurde der Fahrer des Opels leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber war zwar vor Ort, wurde aber nicht benötigt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wurde auf ungefähr 20.000 Euro geschätzt. Die B317 war während der Unfallaufnahme bis zum Abschluss der Bergungsmaßnahmen gesperrt.

