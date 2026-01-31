Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 31.01.2026, ereignete sich im Zeitraum 12:00 Uhr - 15:00 Uhr, in Emmendingen, Karl-Friedrich-Straße, auf dem Parkplatz eines dort ansässigen Baumarktes, ein Verkehrsunfall, bei dem sich einer der beiden Unfallbeteiligten unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Nach Sachlage kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw, Opel, Meriva, Farbe Grau, welcher durch den Anstoß massiv an der hinteren Stoßstange beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.000,00 Euro.

Der Verkehrsunfall fand in direkter Nähe zum Eingangsbereich des Marktes statt (jedoch eher etwas auf der linken Seite des Parkplatzes).

Nach dem Zusammenstoß setzte der Verursacher seine Fahrt unvermittelt fort und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

