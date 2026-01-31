Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malterdingen - Diebstahl von E-Scooter - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Malterdingen

Am Freitag, 30.01.2026, im Zeitraum von 06:00 Uhr - 13:30 Uhr, wurde in Malterdingen, Riegeler Straße, beim dortigen Bahnhof, ein ordnungsgemäß verschlossener Elektro-Roller entwendet.

Durch die bislang unbekannten Täter wurde der mittels Kettenschloss gesicherte, Elektro-Roller (sog. "E-Scooter") der Marke "Xiaomi Navee" vom Fahrradabstellplatz des Bahnhofs entwendet. Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 700,00 Euro.

Der Polizeiposten Endingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE FLZ/DS

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell