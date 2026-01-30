Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Castrop- Rauxel: Zigarettenautomat gesprengt
Recklinghausen (ots)
In der vergangenen Nacht sprengten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Herderstraße. Zeugen hörten gegen 01:00 Uhr einen lauten Knall. Vermutlich entwendeten die Unbekannten Tabakwaren. Hinweise zu dem Vorfall werden unter der 0800 2361 111 von der Kripo entgegengenommen.
