Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Zeugen nach Auto-Diebstahl gesucht
Recklinghausen (ots)
In der vergangenen Nacht entwendeten bislang unbekannte Täter ein Auto. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum an der Ziegelstraße auf dem Grundstück eines Wohnhauses. Es handelt sich um einen schwarzen BMX X6 mit Recklinghäuser Kennzeichen.
Hinweise zu dem Diebstahl werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.
