PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zeugen nach Auto-Diebstahl gesucht

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht entwendeten bislang unbekannte Täter ein Auto. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum an der Ziegelstraße auf dem Grundstück eines Wohnhauses. Es handelt sich um einen schwarzen BMX X6 mit Recklinghäuser Kennzeichen.

Hinweise zu dem Diebstahl werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 09:42

    POL-RE: Bottrop: mutmaßlicher Betrüger erbeutet Schmuck

    Recklinghausen (ots) - "Am Timpenkotten" war gestern Mittag ein "falscher Wasserwerker" unterwegs. Der Unbekannte klingelte an der Wohnungstür einer Seniorin, gab sich als Handwerker aus und fragte sie, ob die "Warmwasserfunktion" bei ihr aktuell funktionieren würde. Der Unbekannte beauftragte die Frau, in ihr Badezimmer zu gehen und die Wassertemperatur zu prüfen. Als die Seniorin kurze Zeit später zur Tür ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 08:34

    POL-RE: Herten: Mann überfällt Seniorin

    Recklinghausen (ots) - Nach einem räuberischen Diebstahl an der Elper Straße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Als eine Seniorin am Donnerstagnachmittag gegen 17:00 Uhr ihren Müll entsorgte und dabei für eine kurze Zeit ihre Wohnungstür offenstehen ließ, nutzte ein bislang unbekannter Mann die Gelegenheit und verschaffte sich Zugang zu ihrem Schlafzimmer. Die Tür des Schlafzimmers schloss er hinter sich ab. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren