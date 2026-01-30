Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Herten: Mann überfällt Seniorin
Recklinghausen (ots)
Nach einem räuberischen Diebstahl an der Elper Straße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Als eine Seniorin am Donnerstagnachmittag gegen 17:00 Uhr ihren Müll entsorgte und dabei für eine kurze Zeit ihre Wohnungstür offenstehen ließ, nutzte ein bislang unbekannter Mann die Gelegenheit und verschaffte sich Zugang zu ihrem Schlafzimmer. Die Tür des Schlafzimmers schloss er hinter sich ab. Die Seniorin kehrte in ihre Wohnung zurück und bemerkte erst nach einer halben Stunde, dass sich offenbar jemand in ihrer Wohnung aufhielt. Als sie an ihrer Schlafzimmertür rüttelte, schloss der Mann auf, stieß die Seniorin zu Boden und flüchtete dann unerkannt. Nach ersten Erkenntnissen nahm der Täter Bargeld aus ihrer Geldbörse mit.
Personenbeschreibung: ca. 1,65 Meter - blaue Jeans - dunkelblaue Winterjacke mit weißen Applikationen - Schal ins Gesicht gezogen
Die Seniorin wurde leicht verletzt.
Unter der 0800 2361 111 nimmt die Kripo Hinweise entgegen.
