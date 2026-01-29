PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RE: Dorsten/ Oer-Erkenschwick: Einbrüche - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Nach einem Einbruch am Friesenweg bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Bislang unbekannte Täter beschädigten am Mittwochnachmittag (13:30 Uhr bis 16:40 Uhr) ein Wohnzimmerfenster eines Einfamilienhauses und gelangten so in das Objekt. Sie durchwühlten das Schlafzimmer. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

In der Zeit von Mittwochnachmittag (16:00 Uhr) bis zum heutigen Morgen brachen bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten am Wulfener Markt ein. Nach ersten Ermittlungen hebelten die Einbrecher eine Tür auf und gelangten so in das Objekt. Die einzelnen Gruppenräume wurden durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, muss noch geklärt werden.

Oer-Erkenschwick:

Auch an der Leharstraße brachen Unbekannte in einen Kindergarten ein. Sie durchsuchten das Büro und nahmen bei ihrer Flucht eine Kamera und einen Laptop mit. Wie die Täter in das Objekt gelangten, ist aktuell noch unklar. Der Einbruch passierte in der Zeit von Mittwoch (17:00 Uhr) bis Donnerstag (07:00 Uhr).

Hinweistelefon: 0800 2361 111

