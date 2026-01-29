Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 15-Jährige im Bus belästigt

Recklinghausen (ots)

Nach einer sexuellen Belästigung in einem Bus bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Eine 15-Jährige aus Datteln saß am Mittwochmittag in einem Bus (SB 20 Richtung Herne). Dort wurde sie mehrfach von einem Fahrgast angesprochen, der neben ihr saß. Unter anderem fragte er nach der Handynummer des Mädchens. Irgendwann legte der Unbekannte seine Hand auf ihr Knie und berührte dann auch ihren Oberschenkel. An der König-Ludwig-Straße verließ der Unbekannte zusammen mit drei anderen Männern den Bus. Personenbeschreibung: 20-30 Jahre alt - ca. 1,70 Meter groß - schwarzer Vollbart - schwarze Haare - dunkelbraune Augen - helle Hose - weiße Sneaker -braune Regenjacke mit Kapuze

Unter der 0800 2361 111 nimmt die Kripo Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell