PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Jugendliche bemerken Exhibitionisten

Recklinghausen (ots)

In der Recklinghäuser Innenstadt hat sich gestern Abend ein mutmaßlicher Exhibitionist aufgehalten. Zwei Freundinnen (14 Jahre und 13 Jahre aus Recklinghausen) bemerkten gegen 20:30 Uhr einen Mann, der aus einer Seitenstraße (Bereich Herrenstraße) kam. Seine Hose war heruntergelassen und sein Geschlechtsteil war entblößt. Die Mädchen fuhren nach Hause und informierten ihre Eltern und die Polizei. Personenbeschreibung: 10-45 Jahre alt - ca. 1,80 -1,85 Meter - dunkler Vollbart - schwarze Kleidung

Hinweise zu dem bislang unbekannten Mann werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 07:54

    POL-RE: Recklinghausen: Zeugen nach Raub gesucht - Ergänzung

    Recklinghausen (ots) - Am frühen Abend, zwischen 18:00 und 18:55 Uhr, soll es in einer Gasse an der Straße "Erlbruch" in Recklinghausen zu einem Raub gekommen sein. Zwei Täter forderten unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld und einem Smartphone von zwei Jugendlichen (14 und 15 Jahre alt, aus Recklinghausen). Außerdem führten die Täter einen Taser, ein Messer und einen Teleskopschlagstock mit sich. ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 14:12

    POL-RE: Bottrop/ Haltern am See: Einbrüche - Polizei hofft auf Hinweise

    Recklinghausen (ots) - Bottrop: In der vergangenen Nacht schlugen bislang unbekannte Täter das Fenster einer Sporthalle an der Beckstraße ein und verschafften sich so Zugang ins Gebäude. Bei ihrer Flucht nahmen sie eine Sprechanlage mit. Haltern am See: Bislang unbekannte Täter brachen am Dienstag in ein Einfamilienhaus "Am Waldrand" ein. Zwischen 14:40 Uhr und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren