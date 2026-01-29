Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Jugendliche bemerken Exhibitionisten
Recklinghausen (ots)
In der Recklinghäuser Innenstadt hat sich gestern Abend ein mutmaßlicher Exhibitionist aufgehalten. Zwei Freundinnen (14 Jahre und 13 Jahre aus Recklinghausen) bemerkten gegen 20:30 Uhr einen Mann, der aus einer Seitenstraße (Bereich Herrenstraße) kam. Seine Hose war heruntergelassen und sein Geschlechtsteil war entblößt. Die Mädchen fuhren nach Hause und informierten ihre Eltern und die Polizei. Personenbeschreibung: 10-45 Jahre alt - ca. 1,80 -1,85 Meter - dunkler Vollbart - schwarze Kleidung
Hinweise zu dem bislang unbekannten Mann werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.
