PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Oberhausen: Fotofahndung - EC-Karten aus Auto gestohlen

POL-RE: Bottrop/Oberhausen: Fotofahndung - EC-Karten aus Auto gestohlen
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Bei der Suche nach einem tatverdächtigen Mann bittet die Polizei um Mithilfe. Der Mann steht im Verdacht, aus einem an der Schulstraße geparktem Auto eine Geldbörse samt EC-Karten gestohlen zu haben. Kurz darauf nutze er eine der Karten, um an mehreren Zigarettenautomaten Tabakwaren zu kaufen. Mit der anderen EC- Karte versuchte er an einem Bankautomaten in Oberhausen Geld abzubuchen. Hier wurde die Karte allerdings eingezogen.

Fotos und weitere Infos finden Sie im Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/193178

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 07:55

    POL-RE: Recklinghausen: Raub auf Supermarkt - Zeugen gesucht

    Recklinghausen (ots) - Unbekannte haben am Dienstagabend einen Supermarkt an der Amelandstraße überfallen. Insgesamt sollen drei oder vier Tatverdächtige beteiligt gewesen sein. Gegen 20:00 Uhr betraten zwei maskierte Täter die Filiale eines Supermarktes. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderten sie vom Personal die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Einer der Männer nahm das Geld selber aus der Kasse. ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 14:39

    POL-RE: Dorsten: Polizei bittet um Hinweise nach Einbrüchen

    Recklinghausen (ots) - Am Montag brachen unbekannte Täter zwischen 7.50 Uhr und 17.05 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Surick" in Dorsten-Wulfen ein. Sie hebelten die Terassentür auf und durchsuchten alle Wohnräume. Mit Schmuck und Bargeld entkamen der oder die Täter in eine unbekannte Richtung. Bei einem Einbruch in ein Seniorenzentrum am "Westwall" erbeuteten drei Täter am gestrigen Montag gegen 23.30 Uhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren