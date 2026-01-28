Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Oberhausen: Fotofahndung - EC-Karten aus Auto gestohlen

Bei der Suche nach einem tatverdächtigen Mann bittet die Polizei um Mithilfe. Der Mann steht im Verdacht, aus einem an der Schulstraße geparktem Auto eine Geldbörse samt EC-Karten gestohlen zu haben. Kurz darauf nutze er eine der Karten, um an mehreren Zigarettenautomaten Tabakwaren zu kaufen. Mit der anderen EC- Karte versuchte er an einem Bankautomaten in Oberhausen Geld abzubuchen. Hier wurde die Karte allerdings eingezogen.

Fotos und weitere Infos finden Sie im Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/193178

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

