Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Raub auf Supermarkt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Unbekannte haben am Dienstagabend einen Supermarkt an der Amelandstraße überfallen. Insgesamt sollen drei oder vier Tatverdächtige beteiligt gewesen sein.

Gegen 20:00 Uhr betraten zwei maskierte Täter die Filiale eines Supermarktes. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderten sie vom Personal die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Einer der Männer nahm das Geld selber aus der Kasse. Währenddessen blieb ein dritter Mann im Eingangsbereich stehen. Anschließend flüchteten die Täter.

Vor dem Gebäude stand vermutlich ein weiterer maskierter Täter. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung, konnten die Tatverdächtigen bislang nicht gefasst werden.

Bei dem Raub wurde niemand verletzt.

Personenschreibungen:

1. Tatverdächtiger:

männlich, 1,75-1,80 m groß, 17-20 Jahre alt, bekleidet mit einer schwarzen Hose, schwarzen Turnschuhen, schwarzer Kapuzenjacke, schwarzer Weste, schwarzem Basecap, trug eine weiße Maske evtl. FFP2, schwarze Gummihandschuhe und eine silberne größere Pistole, vermutlich Rechtshänder, sprach akzentfrei deutsch

2. Täter

männlich, ca. 1,65 m groß, 17-20 Jahre alt, bekleidet mit schwarzer Hose, heller Kapuzenjacke (beige), weißen Turnschuhe mit schwarzem Emblem (evtl. Krone), trug eine schwarze Maske, weiße (Gummi) Handschuhe, sprach deutsch mit deutlichem Akzent

3. Täter

männlich, 1,70-1,75 m groß, bekleidet mit einer hellen Hose (grau oder beige), schwarzem Basecap, schwarz-weißen Turnschuhe evtl. VANS oder Nike, führte eine schwarze Sporttasche von Nike mit

möglicher 4. Täter ohne Beschreibung

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell