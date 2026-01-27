Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Polizei bittet um Hinweise nach Einbrüchen

Recklinghausen (ots)

Am Montag brachen unbekannte Täter zwischen 7.50 Uhr und 17.05 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Surick" in Dorsten-Wulfen ein. Sie hebelten die Terassentür auf und durchsuchten alle Wohnräume. Mit Schmuck und Bargeld entkamen der oder die Täter in eine unbekannte Richtung.

Bei einem Einbruch in ein Seniorenzentrum am "Westwall" erbeuteten drei Täter am gestrigen Montag gegen 23.30 Uhr einen quadratischen Schranktresor. Die Täter hebelten zwei Fenster zu Büroräumen auf und durchsuchten Schränke und Schubladen. Die drei tatverdächtigen Männer flüchteten in einem weißen SUV mit silbernen Felgen in Richtung Gahlener Straße. Während der Flucht trat einer der Männer in einen Teich auf dem Gelände des Seniorenzentrums. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: männlich - 25 bis 30 Jahre alt - mind. 180 cm groß - dunkel gekleidet Täter 2: männlich - 25 bis 30 Jahre alt - mind. 180 cm groß - dunkel gekleidet - dunkler Vollbart Täter 3: männlich - 25 bis 30 Jahre alt - mind. 180 cm groß - helles Oberteil Die Täter sprachen deutsch mit Akzent.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0800 2361 111 zu melden.

