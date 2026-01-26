Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Zeugenhinweise zu Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Freitag (23.01) gelangten zwei Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses an der Hans-Böckler-Straße. Hierzu gelangten sie zunächst in den Garten, wo sie im Anschluss ein Fenster aufhebelten. Eine Bewohnerin der Obergeschosswohnung konnte um 15:23 Uhr eine männliche Person beim Hineinklettern beobachten. Ein weiterer Täter wurde von der Geschädigten bei ihrer Rückkehr gesehen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter keine Beute gemacht. Sie flüchteten in Richtung Gustav-Ohm Straße. Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben: Person 1: ca. 165 cm groß, dünne Statur, schwarze Haare, beige Jacke Person 2: männlich, 25-30 Jahre alt, schwarzer Bart, schlanke Statur, ca. 175 cm groß, blaue Grobstrickmütze, graue-grob verwaschene Hose, dunkle Jacke

Marl

Am Freitagabend gegen 19:20 Uhr hebelten Unbekannte zunächst ein Gartentor zu einem Grundstück eines Mehrfamilienhauses auf der Hochfeldstraße auf. Hier versuchten sie die Terrassentür der Ergeschosswohnung zu öffnen. Dies beobachtete eine Anwohnerin, so dass die beiden männlichen Täter in Richtung Loekampstraße flüchteten. 1. Person: männlich, ca. 180 - 185 cm groß, normale Statur, dunkel gekleidet, Kapuze, Gesicht durch einen Schal o.ä. bedeckt 2. Person: männlich, ca. 180 - 185 cm groß, normale Statur, helle Jacke, Kapuze, Gesicht durch einen Schal o.ö. bedeckt

Dorsten

Freitagnachmittag (23.01.) zwischen 15:30 und 16:00 Uhr, gelangte ein bisher unbekannter Täter in den Garten des freistehenden Einfamilienhauses und schlug ein rückwärtiges Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes ein. Zuvor hatte er die heruntergelassenen Jalousien hochgeschoben und mit einem Stock fixiert. Die herausgenommenen Scheibenelemente legte der Täter im Garten ab. Zu einem Betreten der Wohnung kam es vermutlich aufgrund der Rückkehr der Wohnungsinhaberin nicht. Hinweise zum Täter oder die Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Recklinghausen

Am Samstagabend (24.01.) zwischen 18:30 und 18:45 Uhr hebelten Unbekannte die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Straße Im Paßkamp auf. Im Hausinneren durchsuchten sie alle Räume. Nach ersten Erkenntnissen nahmen sie Schmuck und Bargeld mit. Ein Zeuge beobachtete drei männliche Personen, ca. 20-30 Jahre alt, jeder von ihnen trug ein Basecap. Sie stiegen in einen dunklen Pkw und fuhren in Richtung Merveldstraße weg.

Castrop-Rauxel

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Samstag (24.01., 21:00 Uhr) bis Sonntag (25.01., 10:00 Uhr) über den rückwärtigen Personaleingang gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt an der Uferstraße . Hierfür hebelten sie zunächst eine Glasscheibe aus der Tür und trennten anschließend eine alarmgesicherte Stahltür auf. Im Inneren des Marktes wurden insbesondere die Zigarettenautomaten angegangen und deren Inhalt entwendet.

