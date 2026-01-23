Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Waltrop: Mehrere Personen an Schule verletzt
Recklinghausen (ots)
An der Ziegeleistraße kam es heute gegen 11:20 Uhr zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Nach bisherigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter eine Substanz in einem Klassenraum und im Sanitärbereich freigesetzt, die bei 28 Schülerinnen und Schülern und einer Lehrerin zu Atemwegsreizungen führte. Rettungssanitäter behandelten die Verletzten vor Ort. Ein 16-Jähriger Schüler und die Lehrerin wurden mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Mittlerweile ist das Schulgebäude wieder gefahrlos nutzbar. Die Ermittlungen - auch zur genauen Klärung der Substanz- dauern an. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um Reizgas handeln. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell