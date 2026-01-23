Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Mehrere Personen an Schule verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Ziegeleistraße kam es heute gegen 11:20 Uhr zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Nach bisherigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter eine Substanz in einem Klassenraum und im Sanitärbereich freigesetzt, die bei 28 Schülerinnen und Schülern und einer Lehrerin zu Atemwegsreizungen führte. Rettungssanitäter behandelten die Verletzten vor Ort. Ein 16-Jähriger Schüler und die Lehrerin wurden mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Mittlerweile ist das Schulgebäude wieder gefahrlos nutzbar. Die Ermittlungen - auch zur genauen Klärung der Substanz- dauern an. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um Reizgas handeln. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

