POL-RE: Kreis RE/Bottrop/Kreis Coesfeld/Kreis Borken/Kreis Wesel/Bochum/Herne/Gelsenkirchen/Oberhausen: Serienräuber weiter unterwegs - Ermittlungskommission "Ladenschluss" veröffentlicht neue Bilder

Recklinghausen (ots)

Nach einer Serie von Raubüberfällen auf Supermärkte und Lebensmitteldiscounter geht die Ermittlungskommission "Ladenschluss" davon aus, dass der Täter nach wie vor aktiv ist.

vergleiche: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5969333

Mittlerweile werden dem unbekannten Tatverdächtigen weitere Überfälle zugeschrieben. Seit der letzten Öffentlichkeitsfahndung ereigneten sich weitere Taten in Dülmen, Voerde, Wesel, Dinslaken, Oberhausen und Castrop-Rauxel. In der Ermittlungskommission werden aktuell 67 Raubüberfälle bearbeitet.

Seit September 2025 trägt der Tatverdächtige bei allen Raubüberfällen eine beige Jacke. Die weitere Beschreibung bleibt unverändert:

- Männlich - ca. 30 - 40 Jahre alt - ca. 1,80 bis 1,85 m groß - schlank - mitteleuropäisches Erscheinungsbild - blaue Jeans oder schwarze Regenhose - maskiert mit schwarzer Sturmhaube mit Augenschlitzen und Kapuze - dunkle Schuhe - Handschuhe

Die Polizei fragt: Wer kennt den Mann oder kann Angaben zu ihm machen? Wer hat ihn gesehen?

Aktuelle Bilder finden Sie im Fahndungsportal NRW unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/192715

Für Hinweise, die zur Ermittlung und Überführung des Täters führen, ist von der Staatsanwaltschaft Essen eine Belohnung in Höhe von bis zu 4.000 Euro ausgesetzt.

Hinweise bitte an:

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800 2361 111 oder per E-Mail an RE.KK14@polizei.nrw.de zu wenden.

