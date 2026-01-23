Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Mehrere Bushaltestellen entglast - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht haben bislang unbekannte Täter mehrere Bushaltestellen entglast und eine Infotafel beschädigt.

Eine aufmerksame Zeugin wurde gegen 01:00 Uhr auf ein lautes Klirren von Glas aufmerksam. Als sie aus dem Fenster ihrer Wohnung an der Schürenkampstraße schaute, konnte sie zwei dunkel gekleidete Person wahrnehmen, die offenbar zu Fuß in Richtung Gladbeck-Zweckel flüchteten. Sie informierte die Polizei. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten konnten im Bereich Oberhof, Grabenstraße, Bottroper Straße, Am Goetheplatz und am Rathausplatz mehrere entglaste Bushaltestellen und eine beschädigte Infotafel feststellen. Eine Fahndung nach den Tätern verlief leider ohne Erfolg.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und/oder Angaben zu den Sachbeschädigungen machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell