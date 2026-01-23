PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Mehrere Bushaltestellen entglast - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht haben bislang unbekannte Täter mehrere Bushaltestellen entglast und eine Infotafel beschädigt.

Eine aufmerksame Zeugin wurde gegen 01:00 Uhr auf ein lautes Klirren von Glas aufmerksam. Als sie aus dem Fenster ihrer Wohnung an der Schürenkampstraße schaute, konnte sie zwei dunkel gekleidete Person wahrnehmen, die offenbar zu Fuß in Richtung Gladbeck-Zweckel flüchteten. Sie informierte die Polizei. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten konnten im Bereich Oberhof, Grabenstraße, Bottroper Straße, Am Goetheplatz und am Rathausplatz mehrere entglaste Bushaltestellen und eine beschädigte Infotafel feststellen. Eine Fahndung nach den Tätern verlief leider ohne Erfolg.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und/oder Angaben zu den Sachbeschädigungen machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 15:50

    POL-RE: Gladbeck: Wichtige Zeugen nach Raub in Innenstadt gesucht

    Recklinghausen (ots) - Nach einem Raub am 16. Januar sucht die Polizei aktuell nach drei Jugendlichen, die den Vorfall beobachtet haben sollen. Sie können möglicherweise dazu beitragen, den Fall aufzuklären. Ein 20-Jähriger aus Gladbeck war am Freitagabend gegen 21:20 Uhr in einer Gasse zwischen einem Eiscafé und einer Kirche unterwegs. Dort wurde er von einem Mann angegriffen und zu Boden gedrückt. Der Unbekannte ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 15:35

    POL-RE: Dorsten: Einbruch am Riedweg

    Recklinghausen (ots) - In der vergangenen Nacht brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mitternacht und 09:00 Uhr in ein Einfamilienhaus am Riedweg ein. Die Unbekannten hebelten ein Wohnzimmerfenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Wohnhaus. Während die Bewohner schliefen, durchsuchten sie sämtliche Räume und flüchteten anschließend mit Diebesgut über eine Kellertür. Zeugenhinweise werden ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 15:33

    POL-RE: Gladbeck: Fußgänger leicht verletzt - Autofahrer gesucht

    Recklinghausen (ots) - Auf der Kreuzung Horster Straße /Wilhelmstraße kam es am Donnerstagvormittag zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger - der bislang unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Gegen 08:30 Uhr überquerte ein 34-Jähriger aus Gladbeck an der Kreuzung eine grüne Ampel. Gleichzeitig bog ein Auto von der Wilhelmstraße nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren