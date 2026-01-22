Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Wichtige Zeugen nach Raub in Innenstadt gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem Raub am 16. Januar sucht die Polizei aktuell nach drei Jugendlichen, die den Vorfall beobachtet haben sollen. Sie können möglicherweise dazu beitragen, den Fall aufzuklären. Ein 20-Jähriger aus Gladbeck war am Freitagabend gegen 21:20 Uhr in einer Gasse zwischen einem Eiscafé und einer Kirche unterwegs. Dort wurde er von einem Mann angegriffen und zu Boden gedrückt. Der Unbekannte nahm das i-Pad des Gladbeckers an sich und flüchtete anschließend mit einem E-Scooter in Richtung Marktstraße. Der Räuber war ca. 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Die Jugendlichen und auch weitere Zeugen werden gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

