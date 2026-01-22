Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann ausgeraubt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem Raub am Dienstagabend bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Ein 42-Jähriger aus Recklinghausen war gegen 21:20 Uhr mit seinem Fahrrad im Bereich einer Fußgängerbrücke am Surmannskamp unterwegs. Als er dort drei bislang unbekannten Männern begegnete, verspürte er einen Schlag, verlor wahrscheinlich sein Bewusstsein und fiel zu Boden. Als er wieder zu sich kam, bemerkte er, dass die Unbekannten vermutlich seine Bauchtasche mit Bargeld mitgenommen hatten. Ein Rettungswagen brachte den Recklinghäuser leicht verletzt in ein Krankenhaus. Nach seiner Entlassung informierte er die Polizei. Die Männer waren kräftig gebaut und trugen dunkle Jacken mit Kapuzen.

Hinweise zu dem Vorfall werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell