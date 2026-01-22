Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Marl: Polizeipräsidentin Zurhausen und Bürgermeister Terhorst tauschen sich zur Zusammenarbeit aus

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, 20. Januar 2026, kam der neue Bürgermeister der Stadt Marl, Thomas Terhorst, zu einem ersten Besuch ins Polizeipräsidium Recklinghausen und tauschte sich mit Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen über die Zusammenarbeit der beiden Behörden aus.

Ein Themenschwerpunkt war die Sicherheitsarbeit rund um den ZOB Marl. Bei dem Treffen sprachen sie unter anderem über langfristige und strategische Pläne mit dem Ziel, die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl der Marlerinnen und Marler zu stärken. Der kooperative, behördenübergreifende Ansatz soll auch künftig fortgeführt werden. Bereits seit 2024 haben die Kommune und die Polizei die Präsenz in Marl deutlich erhöht.

Neben gemeinsamen Streifen von KOD und Polizei wurden regelmäßige Aktions- und Schwerpunkteinsätze durchgeführt. Dabei wurden Verdächtige überprüft, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten geahndet und Beratungen zu Präventionsthemen durchgeführt. Mit dem zusätzlichen, regelmäßigen Einsatz der mobilen Wache konnten Bürgerinnen und Bürger direkt vor Ort Kontakt zu den Einsatzkräften aufnehmen.

"Durch die verstärkte Präsenz können die Einsatzkräfte frühzeitig auf die Einsatzlage reagieren, sind ansprechbar und können im Bedarfsfall konsequent einschreiten. Dieses Konzept hat sich bewährt und soll auch in Zukunft weiterentwickelt und fortgeführt werden", stellten Terhorst und Zurhausen übereinstimmend fest.

Beide betonten die Bedeutung einer weiterhin vertrauensvollen und engen Zusammenarbeit auf allen Ebenen der Behörden, um auch künftig gemeinsam und abgestimmt die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Marl zu gewährleisten. Dabei tauschten sich die Behördenspitzen auch über das von der Verwaltung der Stadt Marl dem Rat vorgelegte Maßnahmenpaket für mehr Sicherheit und Ordnung aus. Beide vereinbarten die gegenseitige Unterstützung und themenbezogenen Beteiligungen an den entsprechenden Gremien, um alle Aspekte der Präventionen und Maßnahmen auszuschöpfen. Auch eine Kooperationsvereinbarung zwischen den beiden Behörden soll die Zusammenarbeit untermauern.

Die vereinbarten Abläufe sollen künftig durch regelmäßige Treffen weiter optimiert werden.

