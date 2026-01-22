Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Rhein-Sieg-Kreis/Castrop-Rauxel: Schleusernetzwerk aufgedeckt - Durchsuchung in Castrop-Rauxel
Recklinghausen (ots)
Im Sommer 2024 ergaben Kontrollen eines Massagesalons in Sankt Augustin erste Hinweise auf illegal in Deutschland lebende Frauen, die der Prostitution nachgingen. Das Kriminalkommissariat 4 der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis begann daraufhin verdeckte Ermittlungen. Dabei wurden auch Verbindungen nach Castrop-Rauxel festgestellt.
Im Rahmen eines groß angelegten Einsatzes kam es gestern (21. Januar 2026) zu Durchsuchungen in 20 Objekten - darunter auch eine in Castrop-Rauxel.
Die entsprechende Pressemeldung der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis finden Sie unter dem folgenden Link:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/6201850
Rückfragen von Medienschaffenden werden von den Kolleginnen und Kollegen im Rhein-Sieg-Kreis beantwortet.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell