Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann greift Mitarbeiter der Deutschen Bahn an

Stuttgart (ots)

Gleich mehrere Straftaten beging ein 54-Jähriger am Mittwochmittag (31.12.2025) am Hauptbahnhof Stuttgart.

Gegen 11:15 Uhr soll sich der Tatverdächtige zunächst am Bahnsteig 10 in die Türe eines Regionalzuges in Richtung Karlsruhe gestellt und so dessen Abfahrt verzögert haben. Als ein 50-jähriger Mitarbeiter der Deutschen Bahn den Mann aufforderte zurückzutreten, soll der Tatverdächtige den deutschen Staatsangehörigen beleidigt und ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend flüchtete der 54-Jährige in Richtung Bahnsteig 3. Dort soll er sich mehrfach im Gleisbereich aufgehalten und den Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn angegriffen haben.

Durch eine informierte Streife der Bundespolizei wurde der Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit noch am Tatort angetroffen und kontrolliert. Aufgrund seines Verhaltens erhielt er einen Platzverweis für den Hauptbahnhof Stuttgart. Auch wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und der Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

