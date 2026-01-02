PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugpersonal angegriffen

Mannheim / Stuttgart (ots)

Am Dienstagabend (30.12.2025) ging ein 18-Jähriger das Zugpersonal eines ICE körperlich an.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge nutzte der Tatverdächtige gegen 18:30 Uhr einen ICE zwischen Mannheim und Stuttgart. Als das Zugpersonal den Fahrschein des Mannes kontrollieren wollte, reagierte dieser mutmaßlich aggressiv und schlug offenbar im Zug gegen eine Fensterscheibe. Zudem soll sich der algerische Staatsangehörige bedrohlich vor den 39 und 57 Jahre alten Mitarbeitern der Deutschen Bahn aufgebaut und nach diesen geschlagen haben. Die beiden deutschen Staatsangehörigen wurden durch die Schläge nicht getroffen. Beim Halt des Zuges am Hauptbahnhof Stuttgart versuchte der Tatverdächtige zunächst zu flüchten. Durch eine Streife der Bundespolizei konnte der junge Mann jedoch eingeholt und gefesselt werden.

Aufgrund seines Verhaltens wurde der 18-Jährige zunächst in eine Klinik verbracht. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung, eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

