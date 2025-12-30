Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann randaliert in Zug und leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Backnang (ots)

Am Montagabend (29.12.2025) randalierte ein 28-Jähriger in einer Regionalbahn auf der Fahrt von Stuttgart in Richtung Nürnberg. Am Bahnhof Backnang leistete er zudem Widerstand gegen Polizeibeamte.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll der Tatverdächtige mit ungeklärter Staatsangehörigkeit im RE90 auf der Fahrt in Richtung Nürnberg randaliert und mehrere Fahrgäste verängstigt haben. Aufgrund seines Verhaltens wurde der Mann offenbar durch die verantwortliche Zugbegleiterin, beim Halt des Zuges am Bahnhof Backnang, von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Da sich der 28-Jährige geweigert haben soll den Zug zu verlassen, wurde eine Streife der Landespolizei hinzugezogen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen versuchte der Mann mehrfach, gegen Schaukästen und Werbetafeln zu schlagen, weshalb ihm Handfesseln angelegt wurden. Hierbei leistete der Tatverdächtige körperlichen Widerstand, woraufhin er zu Boden gebracht werden musste. Aufgrund seines Verhaltens wurde der 28-Jährige bis zum Folgetag in Gewahrsam genommen.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

