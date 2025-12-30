PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann randaliert in Zug und leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Backnang (ots)

Am Montagabend (29.12.2025) randalierte ein 28-Jähriger in einer Regionalbahn auf der Fahrt von Stuttgart in Richtung Nürnberg. Am Bahnhof Backnang leistete er zudem Widerstand gegen Polizeibeamte.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll der Tatverdächtige mit ungeklärter Staatsangehörigkeit im RE90 auf der Fahrt in Richtung Nürnberg randaliert und mehrere Fahrgäste verängstigt haben. Aufgrund seines Verhaltens wurde der Mann offenbar durch die verantwortliche Zugbegleiterin, beim Halt des Zuges am Bahnhof Backnang, von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Da sich der 28-Jährige geweigert haben soll den Zug zu verlassen, wurde eine Streife der Landespolizei hinzugezogen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen versuchte der Mann mehrfach, gegen Schaukästen und Werbetafeln zu schlagen, weshalb ihm Handfesseln angelegt wurden. Hierbei leistete der Tatverdächtige körperlichen Widerstand, woraufhin er zu Boden gebracht werden musste. Aufgrund seines Verhaltens wurde der 28-Jährige bis zum Folgetag in Gewahrsam genommen.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 08:19

    BPOLI S: Knalltrauma nach Böllerwurf - Bundespolizei sucht Zeugen

    Stuttgart (ots) - Durch einen am Bahnhof Stuttgart-Zuffenhausen gezündeten Böller erlitt ein 33-Jähriger ein Knalltrauma. Bisherigen Informationen zufolge verließ der geschädigte deutsche Staatsangehörige am 23.12.2025 gegen 18:30 Uhr eine S-Bahn am Bahnsteig 12. Als er auf dem Weg zur Unterführung war, soll ein bislang unbekannter Tatverdächtiger unmittelbar ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 11:23

    BPOLI S: Reisender am Bahnhof Eppingen beleidigt und geschlagen

    Eppingen (ots) - Gleich mehrere Straftaten beging ein 46-Jähriger am Freitagnachmittag (26.12.2025) am Bahnhof Eppingen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der tatverdächtige türkische Staatsangehörige gegen 15:30 Uhr zunächst einen 27-jährigen Reisenden unvermittelt rassistisch beleidigt haben. Als der geschädigte nigerianische Staatsangehörige am Bahnsteig 1 in eine S-Bahn einsteigen wollte, versuchte der ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 11:20

    BPOLI S: Diebstahl in der S-Bahn - Bundespolizei sucht Zeugen

    Stuttgart (ots) - Am Sonntagmorgen (28.12.2025) wurde einer schlafenden Reisenden in einer S-Bahn der Linie S1 das Handy entwendet. Der Tatverdächtige wurde kurz darauf festgenommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen schlief die 34-jährige thailändische Geschädigte gegen 05:20 Uhr in einer S-Bahn auf der Fahrt von Esslingen nach Stuttgart mit ihrem Smartphone in der Hand ein. Ein 34-Jähriger soll das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren