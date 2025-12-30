Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Knalltrauma nach Böllerwurf - Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart (ots)

Durch einen am Bahnhof Stuttgart-Zuffenhausen gezündeten Böller erlitt ein 33-Jähriger ein Knalltrauma.

Bisherigen Informationen zufolge verließ der geschädigte deutsche Staatsangehörige am 23.12.2025 gegen 18:30 Uhr eine S-Bahn am Bahnsteig 12. Als er auf dem Weg zur Unterführung war, soll ein bislang unbekannter Tatverdächtiger unmittelbar hinter ihm einen Böller gezündet haben. Durch den daraus resultierenden Knall verspürte der 33-Jährige offenbar Schmerzen im Ohr. Ein Arzt diagnostizierte am Folgetag ein Knalltrauma.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell