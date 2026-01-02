Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gesuchter Mann hindert Zug an Weiterfahrt

Beimerstetten (ots)

Am Mittwochabend (31.12.2025) musste ein ICE außerplanmäßig am Bahnhof Beimerstetten halten. Ursächlich hierfür war das Verhalten eines 45-Jährigen, der zudem mit Haftbefehl gesucht wurde.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen rauchte der Tatverdächtige gegen 19:20 Uhr in der Zugtoilette eines ICE auf der Fahrt von Ulm in Richtung Saarbrücken Marihuana und löste hierdurch den Feueralarm im Zug aus. Beim außerplanmäßigen Halt des Zuges am Bahnhof Beimerstetten konnte der verantwortliche Zugbegleiter den italienischen Staatsangehörigen antreffen und schloss diesen von der Weiterfahrt aus. Der Mann verließ daraufhin den Zug. Noch bevor der ICE seine Fahrt fortsetzen konnte, soll sich der 45-Jährige in den Gleisbereich und zwischen zwei Waggons gestellt haben. Anschließend betätigte der Tatverdächtige offenbar von außen die Notentriegelung einer Türe und versuchte auf den Zug zu klettern. Durch eine informierte Streife der Bundespolizei konnte der alkoholisierte Mann angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei wurde festgestellt, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Ulm vorlag. Der 45-Jährige wurde daraufhin festgenommen und am 01.01.2026 der zuständigen Haftrichterin vorgeführt, welche den Haftbefehl in Vollzug setzte. Beamte der Bundespolizei verbrachten den italienischen Staatsangehörigen in eine Justizvollzugsanstalt.Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Nötigung sowie des Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell