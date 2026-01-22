Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fußgänger leicht verletzt - Autofahrer gesucht

Recklinghausen (ots)

Auf der Kreuzung Horster Straße /Wilhelmstraße kam es am Donnerstagvormittag zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger - der bislang unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Gegen 08:30 Uhr überquerte ein 34-Jähriger aus Gladbeck an der Kreuzung eine grüne Ampel. Gleichzeitig bog ein Auto von der Wilhelmstraße nach rechts auf die Horster Straße ab. Dabei touchierte das Fahrzeug den Gladbecker. Der Fahrer/ Die Fahrerin hielt nach wenigen Metern an, fuhr dann aber in Richtung Roßheidestraße davon. Bei dem Auto handelt es sich um einen silbernen Kombi mit Gladbecker Kennzeichen. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt. Er benötigte vor Ort keine Behandlung.

Hinweistelefon: 0800 2361 111

