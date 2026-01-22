Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Einbruch am Riedweg

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mitternacht und 09:00 Uhr in ein Einfamilienhaus am Riedweg ein. Die Unbekannten hebelten ein Wohnzimmerfenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Wohnhaus. Während die Bewohner schliefen, durchsuchten sie sämtliche Räume und flüchteten anschließend mit Diebesgut über eine Kellertür.

Zeugenhinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

