Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/ Marl: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Nach einem Einbruch in ein Café/Jugendtreff einer Kirchengemeinde an der Straße "Surick" bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Bislang unbekannte Täter hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten dann das gesamte Objekt. Anschließend versuchten sie einen Safe aufzubrechen, scheiterten jedoch. Mit einer Konsole und Lebensmitteln flüchteten sie unerkannt. Der Einbruch passierte in der vergangenen Nacht.

Am Bachweg schlugen unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag (15:30 Uhr bis 18:30 Uhr) eine rückwärtige Fensterscheibe eines Einfamilienhauses ein. Im Haus durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar.

Marl:

Bislang unbekannte Täter hebelten in der vergangenen Nacht das Kellerfenster eines Einfamilienhauses am Braukweg auf. Die Unbekannten entwendeten unter anderem einen Tresor mit Bargeld und hochwertige Porzellanfiguren.

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

