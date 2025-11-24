PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stellt nach Diebstahl Messer sicher - Täter in Untersuchungshaft

Schwerin (ots)

Am Freitagnachmittag kam es im Schlossparkcenter in einem Gemischtwarenladen zu einem Ladendiebstahl, der zur Festnahme des Täters führte. Ein Ladendetektiv konnte einen 37-jähriger Mann dabei beobachten, wie dieser gegen 16:10 Uhr Bekleidungsartikel im Wert von über 500 Euro in einen Koffer verstaute. Als er dabei war das Geschäft zu verlassen, ohne vorher die Ware zu bezahlen, wurde er vom Ladendetektiv aufgehalten. Bei der anschließenden Durchsuchung des Beschuldigten fanden die Beamten auch ein Messer und stellten es sicher.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls mit Waffen aufgenommen. Da der 37-jährige Algerier bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte aufgefallen ist und zudem Fluchtgefahr angenommen wird, erließ das zuständige Amtsgericht Schwerin einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

