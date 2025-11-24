PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus - Täter schlagen innerhalb von fünf Stunden zu

Toddin (b. Hagenow) (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Toddin wurden bereits am Freitag Wertgegenstände von unbekannten Tätern entwendet.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen sollen sich die Einbrecher unbefugt Zugang zum Grundstück im Grünhofer Weg verschafft haben, um dann gewaltsam durch das Terrassenfenster ins Haus einzudringen. Im Inneren des Gebäudes wurden mehrere Räume durchsucht und unter anderem Bargeld und Schmuck entwendet. Die Tat habe sich nach Angaben des Hauseigentümers zwischen 14.00 Uhr und 18.50 Uhr ereignet. Nach ersten Schätzungen liegt der Gesamtschaden bei etwa 4500 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und hat ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können oder im genannten Tatzeitraum ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hagenow (03883 631-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

